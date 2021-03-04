Овечкин ударил соперника клюшкой между ног во время матча

Хоккеист Александр Овечкин оказался в центре большого скандала. Профильная пресса распространяет данные о том, что спортсмен ударил клюшкой соперника между ног.
Соответствующее видел опубликовал Пятый канал. Стоит отметить, что на кадрах видно, как американский хоккеист провоцирует Овечкина и толкает в корпус. По всей видимости, россиянин не выдержал и ударил соперника в ответ. Овечкину может грозить дисциплинарная ответственность за данный инцидент.
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