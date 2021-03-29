"Молодежка ОНФ" и #PutinTeam встретили российских фигуристок в аэропорту

Самолет из Стокгольма с российскими фигуристками на борту прилетел в Москву в 3 часа утра. В аэропорту Шереметьево спортсменок вместе с болельщиками встретили команды #PutinTeam и "Молодежки ОНФ".

Россиянки завоевали чемпионство в условиях, когда флаг их страны запретили, отметил заместитель руководителя исполкома ОНФ Игорь Кастюкевич. Он напомнил, что российские фигуристки впервые заняли весь пьедестал чемпионата мира.

"Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова — ради них мы все приехали сюда сегодня, чтобы достойно встретить и поздравить в такой важной победой!» — сказал Кастюкевич.

Вместе с болельщиками спортсменки спели гимн России. Для встречи фигуристок "Молодежка ОНФ" подготовила большой баннер #ЗнайНаших!

Туктамышева поблагодарила болельщиков за ожидание. «Мы все устали, долгий перелет, но эмоции от встречи невероятные!" – поделилась она.

Любой, кто хочет поддержать спортсменок, может поставить на свой аватар "маску" с образом фигуристки и медалями. Также у пользователей есть возможность записать видео или отправить текст с поздравлениями, поставив хештег #Россия123.

Поблагодарить фигуристок за победу можно и другим способом. ОНФ предлагает в 15 часов 29 марта включить на любых устройствах ролик с гимном и награждением россиянок. Он будет доступен на всех ресурсах Народного фронта.

На чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме российская сборная заняла первое место в общем зачете. Наши фигуристы завоевали три золотые, одну серебряную и две бронзовые медали.