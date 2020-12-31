Туктамышева назвала главную проблему в своей жизни

В одном из интервью 23-летняя Елизавета Туктамышева отмечала, что без любви нет ни счастья, ни вдохновения, ни желания что-либо делать. При этом сердце успешной фигуристки свободно. Она не печалится из-за того, что в настоящий момент не связана отношениями.
Возможно, чемпионка мира попросту устала от прошлого романа. Отвечая на вопрос поклонника в "Инстаграм", Туктамышева дала понять, что относится к своему бывшему избраннику, 23-летнему фигуристу Андрею Лазукину, негативно. Елизавета считает молодого человека самой главной проблемой в своей жизни.
Туктаышева и Лазукин вместе тренируются в группе Алексея Мишина. Фигуристы встречались на протяжении пяти лет. В феврале 2020 года спортсмены объявили о расставании.
Напомним, на счету Елизаветы Туктамышевой две золотых медали. Одну из них спортсменка получила на чемпионате мира в Шанхае в 2015-ом. В том же году она заняла первое место на чемпионате Европы в Стокгольме. Серебро фигуристка завоевала на командном чемпионате мира в Токио почти шесть лет назад. Также у спортсменки есть две бронзовые медали.
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