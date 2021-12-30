"В голове туман": Соловьев не может оправиться после чудовищного избиения

Дмитрий Соловьев рассказал о том, как чувствует себя после выписки из больницы. Фигурист получил тяжелую травму мозга.

32-летний спортсмен стал жертвой агрессивных студентов в 20-х числах этого месяца. Звезду шоу "Ледниковый период" жутко избили, из-за чего его госпитализировали.

Недавно Дмитрия Соловьева отпустили домой, но последствия травмы он ощущает до сих пор. Теперь спортсмен восстанавливается. Он признался, что старается редко появляться в соцсетях, чтобы быстрее прийти в себя. Несмотря на слабость, фигурист не теряет надежды в скором времени вернуться на работу.

Дмитрий Соловьев поведал о том, как чувствует себя сейчас. Отметим, что врачи поставили ему диагноз: ушиб головного мозга средней тяжести и кровоизлияние. В настоящее время у него не проходит слабость. "В голове туман", – поделился спортсмен. Он признался, что воспитание не позволяет ему пройти мимо инцидентов, когда обижают женщин.

Напомним, ЧП случилось, когда Дмитрий Соловьев заступился за свою девушку и ее подругу, к которым приставали первокурсники. Обидчиков олимпийского чемпиона задержали правоохранительные органы. Один из нападавших на фигуриста заключен под стражу. Возлюбленная звезды льда Анна Сидорова тяжело переживала случившееся.