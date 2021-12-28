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Спорт
Жестоко избитый Соловьев завязал с работой из-за травмы мозга: Уже рвется

Жестоко избитый Соловьев завязал с работой из-за травмы мозга: Уже рвется

Пострадавший в драке Дмитрий Соловьев пока не смог вернуть крепкое здоровье.
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Появилась информация о состоянии олимпийского чемпиона. Дмитрий Соловьев загремел в клинику неделю назад в результате нападения двух 18-летних хулиганов. У звезды диагностировали травму мозга из-за побоев ногами.

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Знаменитый спортсмен первые несколько дней только и делал, что спал в больничной палате. Физическое и эмоциональное потрясение дало о себе знать. С работой ему пришлось на время завязать. Сегодня мужчину уже выписали из больницы, но возвращаться на лед с прежней нагрузкой ему запретили.

"Конечно, Дима уже рвется в бой, хочет вернуться на лед", — сообщили СМИ в окружении спортсмена. Решать обозримое будущее спортсмена будет реабилитолог. Если здоровье фигуриста позволит, он будет выступать на ледовом шоу с минимальными для здоровья рисками — без сложных элементов и поддержек. Пока Дмитрий Соловьев вынужден восстанавливаться и набираться сил.

Обидчиков олимпийского чемпиона задержали правоохранительные органы. Ими оказались студенты из Забайкальского края. Один из нападавших на Дмитрия Соловьева заключен под стражу. По поводу наказания парней высказалась блогер Виктория Кувшинчикова. "Это полный беспредел. Я надеюсь очень сильно, что они по заслугам получат сполна", — отреагировала звезда.

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Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 28 декабря 2021, 15:47 Источник: StarHit ✓ Надежный источник

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