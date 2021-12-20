Миллионы за прокат: назван гонорар мужа больной Заворотнюк

Несколько лет назад общественности стало известно, что актриса Анастасия Заворотнюк больна онкологией. Пока артистка находится на лечении, всю заботу о семье возложил на себя пятидесятилетний муж Петр Чернышев. По сути мужичина стал единственным кормильцем, а потому он регулярно участвует в различных ледовых шоу. Как оказалось, дорогостоящее лечение сильно ударило по кошельку Петра. У фигуриста было множество долгов, он даже находился в черном списке судебных приставов.
Однако в последнее время спортсмену вроде как удалось выправить финансовое положение и вылезти из долговой ямы. Прессе стало известно, что фигурист удостоился значительных госконтрактов. Чернышева уже нельзя назвать бедствующим мужем. Так, за участие в шоу "Спящая красавица", которое прошло в Арабских Эмиратах под руководством Татьяны Навки, Петр получил более двух миллионов рублей.
Как оказалось, все фигуристы, участвующие в шоу, получили достаточно солидные зарплаты. Рекордсменом стала Маргарита Дробязко, она получила почти три миллиона. Кстати, Алине Загитовой, выступавшей также в Дубае, повезло гораздо меньше. Ей заплатили чуть больше миллиона. Любопытно еще и то, что гонорар самой Татьяны Навки не разглашается.