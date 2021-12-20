Миллионы за прокат: назван гонорар мужа больной Заворотнюк

Еще недавно журналисты писали, что муж актрисы бедствует. Однако недавно стало известно, что фигурист стал королем госконтрактов.

Несколько лет назад общественности стало известно, что актриса Анастасия Заворотнюк больна онкологией. Пока артистка находится на лечении, всю заботу о семье возложил на себя пятидесятилетний муж Петр Чернышев. По сути мужичина стал единственным кормильцем, а потому он регулярно участвует в различных ледовых шоу. Как оказалось, дорогостоящее лечение сильно ударило по кошельку Петра. У фигуриста было множество долгов, он даже находился в черном списке судебных приставов.

Однако в последнее время спортсмену вроде как удалось выправить финансовое положение и вылезти из долговой ямы. Прессе стало известно, что фигурист удостоился значительных госконтрактов. Чернышева уже нельзя назвать бедствующим мужем. Так, за участие в шоу "Спящая красавица", которое прошло в Арабских Эмиратах под руководством Татьяны Навки, Петр получил более двух миллионов рублей.

Как оказалось, все фигуристы, участвующие в шоу, получили достаточно солидные зарплаты. Рекордсменом стала Маргарита Дробязко, она получила почти три миллиона. Кстати, Алине Загитовой, выступавшей также в Дубае, повезло гораздо меньше. Ей заплатили чуть больше миллиона. Любопытно еще и то, что гонорар самой Татьяны Навки не разглашается.