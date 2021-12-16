"Безумно": Навка обласкала мужа онкобольной Заворотнюк

Супруг онкобольной киноактрисы усердно трудится на благо родных, обеспечивая семейный достаток. Петр Чернышев нагружает себя проектами, чтобы Анастасия Заворотнюк и близкие не испытывали материальных нужд и жили счастливо. Сейчас фигурист готовится исполнять балет на льду "Лебединое озеро" в компании Татьяны Навки — ледовые спектакли начнут показывать в канун Нового года.
Харизматичная блондинка всячески поддерживает компаньона в совместной деятельности. Татьяна Навка высоко оценивает старательного мужчину, как напарника и личность. В беседе с журналистами она обласкала Петра Чернышева, отвесив ему душевные комплименты. "Петр — творческий человек, безумно преданный. С ним очень легко в работе. И он настоящий друг", — откровенно выразилась олимпийская чемпионка.
Знаменитость отметила, как велика в ее работе роль партнера. Она уверена, что Петр Чернышев обязан отвечать за технику и постоянно быть основой дуэта. Татьяна Навка сообщила, что фигуристка должна ощущать себя под надежной защитой в парном катании.
Спортсменка рассказала о планах на Новый год — 31 декабря у нее стоит спектакль, а вот 1 января она собирается полностью посвятить семье. Татьяна Навка нарядила елку еще осенью, чтобы она подольше радовала своей красотой.