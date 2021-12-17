Навка плюнула на жутко исхудавшего мужа Заворотнюк: Мой вес важнее

Фигурист Петр Чернышев положил все силы на то, чтобы обеспечить онкобольной жене достойное существование. Когда чудовищный недуг сразил Анастасию Заворотнюк, ее супруг вознамерился зарабатывать больше денег, чтобы с лихвой покрыть расходы на лечение. Однако усердный труд плохо отразился на его состоянии — мужчина заметно потерял в весе. Впрочем, партнершу фигуриста Татьяну Навку это совсем не волнует.
Журналисты обратились к звезде с вопросом, что она думает по поводу телосложения Петра Чернышева. Яркая блондинка объяснила, что внешность напарника на льду ей безразлична. При этом народ с огорчением отмечает, что фигурист выглядит чрезмерно худым и болезненно изнуренным — вызывает у публики опасения.
"За весом Петра не слежу, в данном случае мой вес для него куда важнее", — объявила в интервью Татьяна Навка. Так она дала понять, что в ее интересах исключительно результат совместной работы на публику, а не чужие заботы.
Спортсменка практически плюнула на исхудавшего мужа Анастасии Заворотнюк, когда ему так сильно нужна заботливая поддержка окружающих. Впрочем, также Татьяна Навка похвалила партнера за душевные качества. Как писали "Дни.ру", фигуристка отметила преданность Петра Чернышева, его умение дружить и творчество.