"Все самое-самое": Навка порадовала народ снимком из бани

Татьяна Навка во всю готовится к старту своего нового ледового шоу "Лебединое озеро". В нем примет участие ее дочь Надежда Пескова. Организация такого масштабного мероприятия – дело непростое, поэтому любую возможность на отдых Татьяна использует на максимум.
Накануне фигуристка выложила домашнюю фотографию на свою страницу в "Инстаграм". Женщина на снимке позирует с дочкой, с любовью прижимая девочку к себе. Вероятно, снимок был сделан после похода в баню, так как на Татьяне белый халат и полотенце на голове. Также фигуристка написала, что это ее последний выходной в уходящем году, поэтому она берет от нет все самое лучшее. По расслабленному лицу спортсменки видно, что отдых прошел на ура. Так, она написала: "Беру все самое-самое".
Фолловеры оценили пост Навки, похвалили ее за отличный внешний вид и пожелали хорошего отдыха. "С легким паром", "Желаю удачи", "Какие вы славные", "Без косметики очень красивая", "Как вы прекрасны", – пишут подписчики.
Напомним, что недавно фигуристка и ее дочь столкнулись с проблемами. По словам Навки, Надю засудили на соревнованиях. Как оказалось, судьям не понравились музыка и костюм девочки. Татьяна очень переживала за нее и даже опубликовала пост о несправедливом судействе.