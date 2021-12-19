"Не вмешивайся": дочь Пескова отбрила влезающую с советами Навку

Наследница фигуристки тренируется без участия знаменитой родительницы.

У олимпийской чемпионки Татьяны Навки подрастает семилетняя дочь Надя от пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. Наследница спортсменки с пеленок увлекается фигурным катанием. В свежем интервью Татьяна рассказала, как непросто приходится ее наследнице на льду.

Как оказалось, недавно Надя Пескова стала жертвой несправедливого судейства. Так, по крайней мере, считает Татьяна. На соревнованиях наследница Навки лишилась баллов за артистизм из-за того, что жюри не понравилась музыка и наряд девочки. Надя выступала под композицию из балета "Лебединое озеро", что расценили как рекламу ледового шоу Татьяны. В итоге крохе досталась бронза. По словам Навки, фигурное катание – очень субъективный вид спорта.

После неудачи на соревнованиях тренер Нади решил сменить костюм и музыку. Навка не согласна с идеей инструктора, но в его работу не вмешивается.

Надя много репетирует дома под присмотром родительницы, однако к ее советам не прислушивается. Девочка считает, что мать не должна влезать в ее дела.

"Мама, мне тренер сказала делать вот так. Не вмешивайся в мой рабочий процесс", – отбрила как-то раз Надя Татьяну.

Навка не скрывает, что испытала боль, когда с ее наследницей, которая вкладывает очень много сил в тренировки, поступили несправедливо. Спортсменку и саму в детстве засуживали. Татьяна старается воспитать в Наде твердость характера. Знаменитость учит ребенка не опускать руки перед трудностями.