Хоккеист Задоров перенес операцию

Отечественный хоккеист, играющий за "Колорадо Эвеланш", Никита Задоров перенес операцию. Об этом сообщила супруга спортсмена в социальных сетях.
По словам девушки, с Задоровым все хорошо. Скоро он будет готов к следующему сезону, пишет RT.
Отечественный хоккеист, играющий за "Колорадо Эвеланш", Никита Задоров перенес операцию. Об этом сообщила супруга спортсмена в социальных сетях.
По словам девушки, с Задоровым все хорошо. Скоро он будет готов к следующему сезону, пишет RT.
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