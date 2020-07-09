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Скончался бывший тренер сборной СССР по футболу Владимир Сальков

прочитано 125 раз

Умер бывший тренер сборной СССР по футболу Владимир Сальков. Деятель спорта не дожил до 84 лет.

На данный момент нет подробностей о случившемся. Коллеги по цеху выразили слова поддержки близким умершего, пишет Life.

Автор: 9 июля 2020, 21:08 Источник: Сайт Российского футбольного союза ✓ Надежный источник

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