Скончался бывший тренер сборной СССР по футболу Владимир Сальков

Умер бывший тренер сборной СССР по футболу Владимир Сальков. Деятель спорта не дожил до 84 лет.
На данный момент нет подробностей о случившемся. Коллеги по цеху выразили слова поддержки близким умершего, пишет Life.
Умер бывший тренер сборной СССР по футболу Владимир Сальков. Деятель спорта не дожил до 84 лет.
На данный момент нет подробностей о случившемся. Коллеги по цеху выразили слова поддержки близким умершего, пишет Life.
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