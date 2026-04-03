Процесс самоуничтожения: найдена скрытая причина разрушения мозга после инсульта

Инсульт — это страшный удар, после которого жизнь часто делится на "до" и "после". Это одна из главных причин смертей и тяжелой инвалидности во всем мире. Врачи уже научились быстро прочищать сосуды и восстанавливать кровоток, но часто это не помогает. Мозг все равно продолжает отмирать, а человек не восстанавливается. Теперь найдена скрытая причина, почему мозг продолжает разрушаться после инсульта, и это открытие австралийских ученых из Университета Ла Троба может перевернуть всю медицину, сообщает RidLife.

Виновником оказалась селезенка. Раньше считалось, что она просто фильтрует кровь, но при инсульте этот орган превращается в настоящего агрессора. Как только в голове случается беда, селезенка начинает бешено вырабатывать клетки воспаления. Они выбрасываются в кровь, добираются до головы и начинают "добивать" те участки мозга, которые еще можно было спасти. Вместо того чтобы лечить, наш собственный организм запускает процесс самоуничтожения.

Все дело в особом белке S100A8/A9. Он работает как ложная тревога. Когда происходит закупорка сосуда, этот белок посылает сигнал селезенке: "Внимание, нужна помощь!". Селезенка "слышит" этот зов и отправляет целую армию защитников. Но в случае с мозгом эти клетки вызывают жуткое воспаление и отек. В итоге площадь поражения растет на глазах, даже если врачи уже убрали тромб.

Исследователи решили проверить: а что будет, если этот сигнал просто заблокировать? Они использовали специальный препарат, который "отключает" этот белок. Результат поразил даже бывалых медиков. Зона поражения мозга уменьшилась на 35%. То есть треть мозга удалось спасти просто за счет того, что селезенка перестала атаковать голову. Пациенты начинали лучше двигаться и приходить в себя уже через сутки после лечения.

Самое важное, что ученые проверили это не только в лаборатории. Они изучили ткани мозга людей, перенесших тяжелые инсульты, и нашли там тот же самый воспалительный сигнал. Это значит, что лекарство, блокирующее атаку селезенки, реально может спасти тысячи людей от паралича. Более того, этот же механизм работает при инфарктах и других сосудистых катастрофах.

Это открытие дает огромную надежду. Мы наконец-то поняли, как остановить разрушение тканей тогда, когда обычные методы бессильны. Похоже, в будущем лечение инсульта будет начинаться не только с головы, но и с защиты мозга от собственной иммунной системы.