Ушла из жизни чемпионка мира по гандболу

Во вторник, 28 апреля, не стало известной гандболистки Марины Базановой. Спортсменка скончалась на 58-м году жизни.
Информацию подтвердили в пресс-службе Федерации гандбола. "Мы глубоко опечалены потерей, которую понес гандбольный мир", – говорится в официальном сообщении.
Напомним, в составе сборной СССР Марина Базанова стала трехкратной чемпионкой мира. На клубном уровне она выступала за "Спартак". После этого спортсменка перешла в немецкую команду "Валле Бремен", где была играющим тренером, передает RT.
Популярные темы форума
Кто Лиона
Могут ли продлить карантин?
Тодоренко поддержала домашнее насилие !!!
Все женщины изменяют
Всемирный заговор
Мясо это зло
В СССР пионерский лагерь помните?
Почему снимают Петрова???
Заворотнюк всех обманула
Как поднять гемоглобин?