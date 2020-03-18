Мамаев собрался бежать из страны после известий о коронавирусе

Не остались в стороне и представители отечественного шоу-бизнеса и спорта. Каждый, кому не лень, высказывается на этот счет. Некоторые молчат, но тем временем принимают более радикальные меры.
К числу таких, судя по всему, можно смело отнести футболиста Павла Мамаева. Накануне спортсмен шокировал публику неожиданным заявление. В опубликованном в инстаграм-аккаунте его супруги обращении полузащитник футбольного клуба "Ростов" признался, что на данный момент они с женой готовятся к "глобальному" переезду.
Но Мамаев не стал раскрывать все карты. Он не поведал, куда именно они собираются ехать, а главное, как скоро, сообщает Пятый канал.
Связано ли решение звезды спорта и его избранницы с объявлением пандемии коронавируса, утверждать сложно. Тем не менее, нельзя исключить этот вариант. Возможно, молодые люди хотят сбежать как можно дальше от происходящего ужаса. Хотя, бежать особо некуда. С каждым днем остается все меньше стран, которые пока не закрыли свои границы на въезд.
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