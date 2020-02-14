Назван самый сексуальный футболист мира

Букмекерская компания Free Super Tips спросила у болельщиков, о ком из футболистов они чаще всего думают во время секса. Самым популярным спортсменом оказался бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм.
Второе место занял нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду. На третьей строчке расположился вице-капитан клуба "Тоттенхэм Хотспур" Гарри Кейн, передает Lenta.ru.
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