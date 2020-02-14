Известные фигуристы громко заявили об уходе

Как пишет RT со ссылкой на Sport24, Попова и Мозгов уже сообщили об уходе из спорта членам Федерации фигурного катания России.
Что стало причиной для принятия такого серьезного решения, пока не известно. Фигуристы пообещали в скором времени дать большое интервью. А пока Бетина решила выложить пост в своем инстаграм-аккаунте и выразить слова поддержки поклонникам.
"Мне тяжело прощаться с Вами, я чувствовала Вашу поддержку всегда – в моменты наших триумфов, поражений, ошибок, травм. Даже когда я была толстая. <...> Вы все равно умудрялись верить в меня и поддерживать, несмотря на порой жестокую критику в мой адрес, от которой невольно текли слезы", – пишет Попова.
Бетина Попова и Сергей Мозгов являются победителями зимней Универсиады, которая проходила в 2019 году в Красноярске. Также в копилке дуэта две серебряные медали, которые они получили на Кубке России. Несколько месяцев назад паре пришлось пропустить чемпионат России из-за травмы Сергея.
Популярные темы форума
Очень хочется в СССР
Кто вас бесит из звезд?
Сталин. При его правлении сколько лет дали бы сёстрам ХАЧАТУРЯН?
Надоело жевать ковёр
В управе страны двойное гражданство ,никогда не знала.
Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз или кто такие бомжи?
Не зовет замуж спустя 8 лет
Как избавиться от котлетного запаха? Почему они всегда воняют?
Дочку бросил партнер по танцам
Кто знает,работу можно найти ,через обычное трудоустройство ,даже за маленькие деньги,или это в прошлом?