Известная фигуристка ушла к Плющенко после провала

Спортивное сообщество обсуждает главную новость – переход 19-летней Станиславы Константиновой в академию "Ангелы Плющенко". Заниматься она будет в группе Александра Волкова. Стася уже успела провести несколько первых тренировок, а звездный фигурист – понаблюдать за техникой девушки и оценить ее возможности. Спортсменка благодарна новым наставникам за помощь, когда в нее многие уже перестали верить.
Сам Волков отмечает, что сейчас их задача не изменить технику фигуристки, а лишь "подкорректировать", чтобы через полгода она смогла выступать на соревнованиях.
"Сейчас она абсолютно не в форме, но очень хочет работать, а мы, как тренеры, должны сделать всё возможное, а может, и невозможное для неё", – приводит его слова Life.
Действительно. Новый сезон для Константиновой стал полным провалом. На этапах чемпионской серии Гран-при она заняла два 11-х места и 13-ое – на чемпионате России. В результате Стася не заслужила места в сборной.
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Друзья! Спасибо большое за поддержку, в этом непростом сезоне это было необходимо. Обстоятельства сложились так, что из-за вынужденной паузы, я просто не успеваю подготовиться к Финалу кубка России. Поэтому буду работать, чтобы начать все с чистого листа и порадовать всех и себя в новом сезоне❤️
После этого поклонники решили, что спортсменка бросит фигурное катание и будет искать себя в чем-то другом. Но несмотря на свои рассказы про проблемы переходного возраста и лишний вес, Станислава продолжает верить в себя и надеяться на лучшие времена.
Подписчики спортсменки в "Инстаграм" устроили под одним из ее постов флешмоб. Комментаторы, все как один, называют Константинову "львицей, победительницей, королевой, тигрицей" и желают удачи. С такой поддержкой у спортсменки, кажется, теперь нет права и шансов на провал.
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