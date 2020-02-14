Известная фигуристка ушла к Плющенко после провала

Российская фигуристка Станислава Константинова ушла набираться опыта к Плющенко. Спортсменка бросила своего тренера Валентину Чеботарёву после череды неудач.

Спортивное сообщество обсуждает главную новость – переход 19-летней Станиславы Константиновой в академию "Ангелы Плющенко". Заниматься она будет в группе Александра Волкова. Стася уже успела провести несколько первых тренировок, а звездный фигурист – понаблюдать за техникой девушки и оценить ее возможности. Спортсменка благодарна новым наставникам за помощь, когда в нее многие уже перестали верить.

Сам Волков отмечает, что сейчас их задача не изменить технику фигуристки, а лишь "подкорректировать", чтобы через полгода она смогла выступать на соревнованиях.

"Сейчас она абсолютно не в форме, но очень хочет работать, а мы, как тренеры, должны сделать всё возможное, а может, и невозможное для неё", – приводит его слова Life.

Действительно. Новый сезон для Константиновой стал полным провалом. На этапах чемпионской серии Гран-при она заняла два 11-х места и 13-ое – на чемпионате России. В результате Стася не заслужила места в сборной.

После этого поклонники решили, что спортсменка бросит фигурное катание и будет искать себя в чем-то другом. Но несмотря на свои рассказы про проблемы переходного возраста и лишний вес, Станислава продолжает верить в себя и надеяться на лучшие времена.

Подписчики спортсменки в "Инстаграм" устроили под одним из ее постов флешмоб. Комментаторы, все как один, называют Константинову "львицей, победительницей, королевой, тигрицей" и желают удачи. С такой поддержкой у спортсменки, кажется, теперь нет права и шансов на провал.