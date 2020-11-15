"Одним ударом сломал орбитальную кость": боец ММА Харитонов об избиении Яндиевым

История началась три года назад, когда Сергей Харитонов случайно встретил Адама Яндиева, который тогда сильно пострадал после какой-то драки. Спортсмен предложил испытывающему финансовые трудности ингушскому бойцу отправиться вместе с ним в Таиланд. Сергей оплатил товарищу и его жене перелет, а также проживание в отеле.
Проводя время на курорте, Харитонов подарил Яндиеву сумку из змеиной кожи. Адам попросил у Сергея аксессуар и для своей супруги, пообещав позже вернуть деньги. Тот согласился.
Спустя некоторое время ингушский спортсмен вновь обратился к товарищу. Он попросил у Харитонова 200 тысяч рублей. Сергей, взяв кредит в банке, одолжил, ведь Адам уверял, что обязательно все вернет. Таких обращений было несколько, и со временем Харитонову надоело такое отношение к себе.
Позже Сергей узнал, что Адам просил деньги не только у него, но и у других общих знакомых. Спортсмену ничего не оставалось, как запретить товарищам снабжать финансами ингушского бойца.
Встретившись в пятницу, 13 ноября, Харитонов напомнил Яндиеву, что нужно вернуть долг (в общей сложности – два миллиона рублей). Но Адам язвительно отметил, что "на том свете деньги не нужны".
"И тут он ударил, а у него в руке что-то было, он всегда с собой кастет носил. Он мне этим ударом орбитальную кость сломал", – рассказал Сергей.
После осмотра Харитонова врачи диагностировали перелом носа, сотрясение мозга и большую гематому в области глаза. Боец обратился в полицию. Уголовное дело по статье 115 УК РФ "Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью" уже завели. Яндиев убеждает общественность, что Харитонов врет. Ингушский спортсмен пообещал рассказать свою версию произошедшего позже.
Популярные темы форума
Вы верите в проклятье?
Дзюба облажался
Унизительное положение в исламе, поговорим
Как сказать маме что у меня уже было?
Запретный плод слаще
Мы тоже Владика порем. Отличник!
Азербайджан сбил наш вертолет
Месячные идут две недели
Женщина рак это беда
Дочь эскортница