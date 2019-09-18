Экс-футболист "Зенита" скончался на 44-м году жизни

Нидерландский спортсмен Фернандо Риксен умер в возрасте 43 лет. В последние годы бывший футболист "Зенита" страдал от неизлечимого заболевания нервной системы – бокового амиотрофического склероза. Печальную новость сообщает пресс-служба российского клуба в Twitter.
Напомним, Фернандо Риксен выступал за "Зенит" с 2006 по 2009 год. В составе клуба он стал чемпионом России, а также завоевал Суперкубок России, Кубок и Суперкубок UEFA, передает газета "Петербургский дневник".
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