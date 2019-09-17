Молния ударила в футболистов во время матча

На Ямайке во время футбольного матча юношеских команд разряд молнии ударил в спортсменов. Видеозапись инцидента появилась в Сети.
В ролике можно увидеть, как после яркой вспышки двое футболистов падают на поле. Как сообщает РЕН ТВ, в результате удара молнии четыре человека были госпитализированы. В настоящее время двое из них находятся в больнице.
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