Кокорин восхитился пельменями в колонии

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев рассказали журналистам о питании в колонии в Белгородской области. Они посещают столовую вместе с другими заключенными, пишет "Московский комсомолец".
Бывший нападающий "Зенита" признался, что больше всего ему нравятся пельмени и пирожки. "Тут прекрасные пельмени можно приобрести. Пирожки как-то покупали. В ларьке они по 30 рублей, вкусные очень", – цитирует спортсмена RT.
Заодно Кокорин пожаловался на то, что из магазина пропала курица гриль. "Сейчас почему-то не продают. Хотелось бы, чтобы вернули", – заявил футболист.
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