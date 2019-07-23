Умер известный российский боксер

Российский спортсмен Максим Дадашев скончался в результате травм, полученных во время боя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей боксера.
В ночь на субботу, 20 июля, Максим Дадашев принял участие в поединке с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом. Бой остановили после 11 раунда по просьбе команды российского спортсмена.
После поединка Максим Дадашев потерял сознание. Мужчину доставили в больницу в критическом состоянии. Врачи диагностировали у него тяжелый отек мозга и провели трепанацию черепа.
За свою карьеру россиянин провел на ринге 14 боев. Всего он одержал 13 побед, причем 11 из них – нокаутом, подчеркивает издание "Известия".
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