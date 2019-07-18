Известная гимнастка сообщила о беременности

Российская гимнастка Маргарита Мамун сообщила радостную новость: она скоро станет мамой. В социальных сетях 23-летняя спортсменка показала трогательное фото с супругом, пловцом Александром Сухоруковым. В кадре пара позирует на пляже. Молодой человек бережно обнимает жену.
Поклонники поздравили пару и пожелали им здоровья. "Рита, поздравляю от души! Вы такая красивая пара", "Как здорово, вы такие красивые. Рада за вас. Здоровья вашей семье!" – цитирует комментаторов Пятый канал.
Напомним, что гимнастка Маргарита Мамун завоевала золото на Олимпийских играх в 2016-м. Через год спортсменка объявила о завершении карьеры, передает RT.
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