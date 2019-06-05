Прервавшая матч модель горько поплатилась

Модель Кинси Волански, прервавшая финал Лиги чемпионов, должна будет заплатить УЕФА штраф в размере 15 тысяч евро. Девушка выбежала на поле в одном купальнике на 17-й минуте матча команд "Тоттенхэм" и "Ливерпуль".
После скандала манекенщица приобрела небывалую популярность. За несколько часов после инцидента на ее страницу в Instagram подписались более 1,5 миллиона человек. Позже аккаунт девушки заблокировали, передает Пятый канал.
Внутренние органы звезды обожжены
Вера Алдонина на курорте вместе с отцом
Ирина не знала, что другая родила ее мужу ребенка
Налоговая преследует усопшую
Популярные темы форума
Жизнь в деревне
Девочки, кто занемался секслм с собакой, поней или осликом?
Сын женится на старухе, она старше меня!!!
Не хочу богатства, Много денег... Это в норме вещей?
Зачем обижают Бузову?
Родить после 30
Как понравиться мужу в постели?
Год назан неизвестный застрелил возле детской площадки собаку, по кличке Балу, и пытавшегося ее защитить хозяина.
Ему 35 и он без машины
Избил из-за денег
Через сколько мужчина должен сделать предложение
В сексе полный ноль
Как быстро набрать вес?
У подруги шизофрения
Хочу замуж
Ориентация Егора Крида
Как сделать лицо худым
В каком возрасте мужик взрослеет?
Хочу уехать из России.
Жена зарабатывает больше меня
Хочу накачать ягодицы
Мать изменила отцу
Верите ли вы в знаки?
в Москве зарезали русского парня не русские стаей напали!Зачем их пускают в страну!
Не ухаживает, когда болею
С кем дружил Тальков
Зачем скрывать своих детей?
Сделать аборт в тайне от мужа
Хочет секс даже когда болею
Двойная фамилия. Да или нет?