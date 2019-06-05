Роналду вышел сухим из воды после скандала с изнасилованием

В США суд прекратил рассмотрение дела об изнасиловании в отношении Криштиану Роналду. В инстанцию поступило уведомление о добровольном прекращении дела. Адвокатам спортсмена отправлены запросы на разъяснение ситуации, однако ответов пока не поступало.
Напомним, что потерпевшей является американка Кэтрин Майорга. В начале октября 2018 года полиция объявила, что возобновила дело об изнасиловании. Роналду обвинения категорически отрицал, передает телеканал "360".
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