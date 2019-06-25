Бузова протянула руку помощи изгнанному из "Спартака" Глушакову

В понедельник, 24 июня, футболист Денис Глушаков опубликовал в Instagram шуточный пост о поиске работы. На сообщение откликнулась телеведущая Ольга Бузова, отмечает RT. "Мне нужен хороший оператор", – написала с иронией певица. "Камера есть?" – поддержал шутку футболист.
Напомним, что 19 июня СМИ сообщили о разрыве контракта московского клуба "Спартак" с полузащитником Денисом Глушаковым, передает URA.ru. Договор с футболистом должен был закончиться 30 июня 2020 года, однако по неизвестной причине команда решила прекратить отношения досрочно.
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