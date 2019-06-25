Вскрылись сенсационные подробности состояния Шумахера

Президент Международной автомобильной федерации Жан Тодт рассказал о состоянии немецкого автогонщика Михаэля Шумахера. По его словам, бывший спортсмен продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы.

"Это очень личная информация. Михаэль находится в окружении любящих его людей, живет с семьей в своем доме между Лозанной и Женевой", – цитирует спортивного менеджера РИА Новости.

Напомним, что в конце декабря 2013 года Михаэль Шумахер упал во время катания на горных лыжах на французском курорте Мерибель. Автогонщик получил серьезную черепно-мозговую травму. Более полугода спортсмен находился в коме.