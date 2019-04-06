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Спорт

Знаменитый боксер умер после продолжительной болезни

прочитано 399 раз

Скончался известный финский боксер Олли Мяки. Спортсмен умер на 83-м году жизни.

Мяки трагически ушел после долгой болезни, передает ТАСС. Напомним, что он был боксером легкой весовой категории. В 1973 году спортсмен навсегда покинул ринг, проведя в профессиональном боксе 50 боев.

6 апреля 2019, 13:07

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