Самая красивая хоккеистка России покорила народ
Самую красивую хоккеистку страны выбирали на конкурсе "Мисс Красивая лига". Его организовали Женская хоккейная лига и компания Bauer. В конкурсе приняли участие семеро спортсменок.
Победительницу выбирали в два этапа. Сначала болельщики оценивали профили спортсменок в аккаунтах ЖХЛ "ВКонтакте" и Instagram. Затем фанаты оценивали видеоролики, снятые девушками.
Затем подключились профессионалы – участниц конкурса на самую красивую хоккеистку оценивали члены жюри. В его составе были руководитель управления развития ЖХЛ Сергей Яковлев, корреспондент телеканала "Матч ТВ" Дарья Миронова, фотограф КХЛ Юрий Кузьмин и нападающий "Локомотива" Артур Каюмов.
В минувшем сезоне ЖХЛ 27-летняя Митрофанова набрала 30 очков (10 шайб + 20 передач) в 36 матчах. По итогам шести игр плей-офф форвард заработала семь (1 + 6) результативных баллов. В составе "Агидели" Элина второй раз подряд выиграла золото женской лиги, напоминает телеканал "360".
Своих конкуренток по конкурсу на самую красивую хоккеистку Митрофанова опередила почти на 100 баллов, набрав 2345 очков. Победительница получит клюшку от компании Bauer и фотосессию от фотоагентства КХЛ. Остальным участницам достанутсся утешительные призы – кепки от Bauer.
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