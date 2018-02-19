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Спорт

Разгрому хоккейной сборной России на Играх помогли судьи

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Женская сборная Канады по хоккею отправила россиянок сражаться за бронзу Олимпиады. Многие считают, что этому всеми силами способствовала судейская бригада.

Продолжение: За кого болеть на Олимпиаде 20 февраля
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Многие заметили, что арбитры будто бы нарочно упустили грубое нарушение, которое совершила хоккеистка Бриджит Лакетт в конце второго периода. Спортсменка ударила нападающую Анну Шохину клюшкой в горло.

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Олимпиада-2018

Сюжеты Олимпиада-2018

Россиянка повалилась на лед и долго не могла подняться. Тем не менее она нашла в себе силы продолжить игру. Главные арбитры Мелисса Школа и Кэти Гуай никак не отреагировали на произошедшее. "Абсурдно уже! В одну сторону судят! Они как будто не хотят замечать, подъезжаешь к судьям, спрашиваешь, почему они не хотят момент посмотреть. Шохина – молодец, вышла играть, боевая девушка", – пожаловалась на судей нападающий сборной России Ольга Сосина в беседе с корреспондентом портала "Чемпионат".

Высказался по этому поводу и главный тренер женской российской сборной по хоккею Алексей Чистяков. "Такие моменты, тем более когда судьи работают вчетвером, они просто обязаны видеть", – цитирует наставника "Советский спорт".

Сама Шохина призналась, что чувствует себя хорошо, хотя удар был достаточно сильный. "Понять не могу – куда смотрели судьи, это было стопроцентное удаление", – уверена она.

Спортсменка добавила, что проблемы с судейством были и во время других хоккейных матчей Олимпиады, передает ТАСС. "Кто смотрел матч США – Финляндия, видел то же самое. Судили в сторону США", – возмущается она.

Напомним, женская сборная России по хоккею проиграла канадской команде со счетом 0:5. Теперь россиянки будут бороться за бронзовые медали турнира.

Автор: Евгений Мышко19 февраля 2018, 19:41
ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские хоккеисты разгромили хозяев Олимпиады

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