Заслуженный тренер скончался в возрасте 87 лет

Тренер по спортивной гимнастке Ренальд Кныш ушел из жизни на 88-м году. Трагическую новость сообщила пресс-служба Министерства спорта и туризма Белоруссии.
Ренальд Кныш был наставником олимпийских чемпионок Ольги Корбут и Елены Волчецкой. Он придумал около 30 новых элементов в спортивной гимнастике. В 1964 году специалист был удостоен звания "Заслуженный тренер СССР", передает RT.
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