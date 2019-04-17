Чемпион КХЛ избил девушку в Казани
Перекрывший проезд автомобиль вывел из себя чемпиона КХЛ. Дмитрий Обухов вышел из своего "Мерседеса" и набросился на водителя иномарки. Его пыл не остудил и тот факт, что за рулем машины была девушка.
На кадрах с камер видеонаблюдения видно, что Обухов дважды подходил к пострадавшей, рывком открывал дверь со стороны водителя и наносил удары. Позже медики подтвердили, что у девушки ушибы мягких тканей лица и кровоподтек головы, подозревают сотрясение мозга.
Дмитрий Обухов выступал за "Ак Барс" с 2005-го по 2011-й, и с 2012-го по 2018 год. В составе казанской команды хоккеист в 2006 стал чемпионом России, а в 2009, 2010 и 2018 – чемпионом КХЛ, обладателем Кубка Гагарина. В прошлом сезоне клуб избавился от скандального и постоянно накапливающего штрафы хоккеиста, Обухов перешел в клуб Высшей хоккейной Лиги "Барс". Но и оттуда его отчислили – за неудовлетворительную игру.
Дмитрий Обухов известен вспыльчивым нравом. В 2007 году он устроил разборки на дороге в центре Казани, в результате разбил автомобиль оппонентов бейсбольной битой. В 2011-м чемпион КХЛ катался по городу пьяным и пытался скрыться от сотрудников полиции. В том же году разразился скандал, связанный с насилием в отношении женщин. Хоккеист отметил день рождения своей супруги попыткой изнасилования подруги своей жены, напоминает издание Kazanfirst.
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