Хоккеист отправил в нокдаун судью
В ролике можно увидеть, как спортсмен вступает в словесную перепалку с судьей, после чего наносит ему удар в голову. Арбитр падает на лед, но через несколько секунд уже стоит на ногах. В это время разбушевавшегося хоккеиста пытаются успокоить другие игроки и второй судья.
Видеозапись появилась 18 марта в Twitter-аккаунте пользователя под ником Артем Гаев. Он с иронией отметил, что это была канадская инструкция: "Как нужно объяснять судье, что он не прав..."
Инцидентом заинтересовались правоохранительные органы. Они пообещали провести расследование, сообщает Life. Любопытно, что пострадавший отказался предъявлять обвинения обидчику.
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