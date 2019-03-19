Хоккеист отправил в нокдаун судью

Канадский хоккеист Николас Сайр напал с кулаками на судью во время товарищеского матча любительских команд. Видеозапись быстро распространилась по Сети.

В ролике можно увидеть, как спортсмен вступает в словесную перепалку с судьей, после чего наносит ему удар в голову. Арбитр падает на лед, но через несколько секунд уже стоит на ногах. В это время разбушевавшегося хоккеиста пытаются успокоить другие игроки и второй судья.

Видеозапись появилась 18 марта в Twitter-аккаунте пользователя под ником Артем Гаев. Он с иронией отметил, что это была канадская инструкция: "Как нужно объяснять судье, что он не прав..."

Инцидентом заинтересовались правоохранительные органы. Они пообещали провести расследование, сообщает Life. Любопытно, что пострадавший отказался предъявлять обвинения обидчику.