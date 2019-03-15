Матерящийся Овечкин получил пирогом в лицо (видео)

Александр Овечкин не сдержал эмоций, получив пирогом в лицо. Хоккеист позволил себе несколько непарламентских выражений в адрес шутника, который застал его врасплох.

Нападающий клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин давал интервью после матча и никак не ожидал подвоха. Так что на шутку спортсмен отреагировала очень эмоционально. Видно, за хоккейными делами Ови забыл, что 14 марта в мире отмечают День числа "пи".

Утешил Александра Овечкина тот факт, что пирогом в лицо получил не только он. По традиции, в этот день любители математики пекут пироги с изображением магического числа "пи" (3,14). И среди хоккеистов "Вашингтон Кэпиталз" поклонников "царицы наук" оказалось немало. Так что пирогом досталось не только Овечкину – но всем, кто рискнул дать интервью в этот день, передает Пятый канал.