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Спорт

Футболистов "Спартака" обвинили в продажности

Фото: www.globallookpress.com
Футболисты "Спартака" утратили тот дух, благодаря которому клуб был известен на весь мир. Главный их кумир – деньги.
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Резкой критике подвергли футболистов "Спартака"эксперты после поражения клуба в матче с "Ростовом". Клуб теряет последние шансы на участие в еврокубках.

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"Если они такими темпами будут проигрывать матчи, у них не будет шансов вообще выступать в еврокубках. Проигрыши могут быть разные – по состоянию футболистов, либо потому что футболисты морально не готовы играть за такой великий клуб. Не понимаю, что происходит в команде, но я очень расстроен", – заявил футбольный ветеран и бывший вратарь "Спартака" Анзор Кавазашвили.

По словам ветерана, нынешний клуб потерял тот самый дух, благодаря которому был известен на весь мир. Главный кумир для нынешних футболистов "Спартака", по словам Кавазашвили – деньги.

Напомним, 14 апреля футбольный клуб "Ростов" в матче 23 тура Российской Премьер-лиги на "Ростов-Арене" обыграл московский "Спартак" со счетом 2:1. Ростовчане с 35 очками занимают шестое место в турнирной таблице. Они отстают от футболистов "Спартака", который идет на пятом "еврокубковом" месте, на один балл. Лидирует в чемпионате России "Зенит", у которого 48 очков, пишет Sportbox.ru.

Печальными назвал турнирные перспективы футболистов "Спартака" и бывшая первая ракетка мира,  болельщик красно-белых Евгений Кафельников. Он считает, что команда останется без еврокубков. Но теннисисту уже никого из нынешнего состава не жалко.

Автор: Андрей Евлампиев15 апреля 2019, 15:33
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Голая звезда "Спартака" вскружила головы шикарными формами

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