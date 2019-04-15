Футболистов "Спартака" обвинили в продажности

Футболисты "Спартака" утратили тот дух, благодаря которому клуб был известен на весь мир. Главный их кумир – деньги.

Резкой критике подвергли футболистов "Спартака"эксперты после поражения клуба в матче с "Ростовом". Клуб теряет последние шансы на участие в еврокубках.

"Если они такими темпами будут проигрывать матчи, у них не будет шансов вообще выступать в еврокубках. Проигрыши могут быть разные – по состоянию футболистов, либо потому что футболисты морально не готовы играть за такой великий клуб. Не понимаю, что происходит в команде, но я очень расстроен", – заявил футбольный ветеран и бывший вратарь "Спартака" Анзор Кавазашвили.

По словам ветерана, нынешний клуб потерял тот самый дух, благодаря которому был известен на весь мир. Главный кумир для нынешних футболистов "Спартака", по словам Кавазашвили – деньги.

Напомним, 14 апреля футбольный клуб "Ростов" в матче 23 тура Российской Премьер-лиги на "Ростов-Арене" обыграл московский "Спартак" со счетом 2:1. Ростовчане с 35 очками занимают шестое место в турнирной таблице. Они отстают от футболистов "Спартака", который идет на пятом "еврокубковом" месте, на один балл. Лидирует в чемпионате России "Зенит", у которого 48 очков, пишет Sportbox.ru.

Остаёмся без еврокубков в сезоне 2019-2020! Никого не жалко,никого @wasy_invalid — Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 14 апреля 2019 г.

Печальными назвал турнирные перспективы футболистов "Спартака" и бывшая первая ракетка мира, болельщик красно-белых Евгений Кафельников. Он считает, что команда останется без еврокубков. Но теннисисту уже никого из нынешнего состава не жалко.