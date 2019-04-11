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"Весь в крови": футболист "Спартака" зверски избил пешехода

Аяз Гулиев. Фото: commons.wikimedia.org/Антон Зайцев (CC BY-SA 3.0)
Пешеход на "зебре" стал жертвой футболиста-гонщика. Игрок московского "Спартака" Аяз Гулиев сбил гражданина США и набросился на пострадавшего с кулаками. 
прочитано 477 раз

Испытаниям скоростных качеств недавно купленного спортсменом автомобиля "Мерседес" помешали пешеходы на "зебре".  Утром 11 апреля спартаковец Аяз Гулиев не собирался останавливаться на красный сигнал светофора, но переходившие дорогу люди сорвали его планы.

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Многочисленных жертв, к счастью, удалось избежать. Однако одного мужчину лихач все же слегка задел. После чего разъяренный футболист выскочил из автомобиля и погнался за пострадавшим: он решил, что тот специально задел его дорогой автомобиль – хотя пешеход переходил дорогу по правилам, по "зебре" и на зеленый свет.

По словам очевидцев, пострадавший пытался спастись бегством. Но тренированный футболист его догнал, ударил по лицу и сломал нос, мужчина был весь в крови. Позже выяснилось, что пешеходом на "зебре" был 29-летний филолог из США по имени Майкл. Знакомство с футбольными традициями привело его в шоковое состояние.

Полицейские отобрали у спортсмена права, оба участника инцидента – и Гулиев, и американец – оказались в отделении.  Спартаковец утверждал, что иностранец сам спровоцировал конфликт, ударив по машине. Однако позже внял увещеваниям стражей порядка:  раскаялся, попросил у Майкла прощения и компенсировал ему моральный ущерб. Кроме того, пообещал оплатить лечение, пишет "Экспресс-газета".

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Публикация от Spartak Players (@spartak_players)

Накануне стало известно о страшном ДТП в Челябинске. Пешеходы по "зебре" переходили дорогу, когда в них врезалась иномарка, за рулем которой была женщина. Под колеса попал 80-летний мужчина, он погиб на месте.

Автор: Андрей Евлампиев11 апреля 2019, 21:28
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Голая звезда "Спартака" вскружила головы шикарными формами

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