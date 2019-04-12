Подробности кровавой драки футболиста "Спартака" с пешеходом
Выяснилось, что Аяз Гулиев недолго выяснял отношения с американцем Майком Коу Джоном Эли, после того как задел его своим Mercedes. Свидетели произошедшего рассказали, что драка закончилась быстро.
"Свое дело сделали и ушли. Помахали руками и все", – приводит слова очевидцев потасовки, случившейся на Краснопрудной улице, "Москва 24". Прохожие рассказали, что в драке Гулиев не слишком сильно покалечил гражданина США. Они видели, как тот вышел из кареты скорой помощи с заклеенным носом.
На драку Гулиева уже отреагировал спортивный журналист Василий Уткин. Он всего лишь несколько дней назад брал у футболиста "Спартака" интервью. Комментатора возмутил тот факт, что спортсмен, рассуждавший о семейных ценностях, морали и религии, проехал на красный свет и избил пешехода. Примечательно, что на автомобиле Аяза Гулиева, который он купил в прошлом году, числится уже больше 200 нарушений.
Напомним, ранее спартаковец Гулиев проехал на красный свет, задев иностранца. После он вышел из машины, догнал пешехода и сломал ему нос. На спортсмена завели административное дело.
Руководство "Спартака" в наказание вывело спортсмена из основного состава и оштрафовало. По данным СМИ, сумма штрафа составила пять миллионов рублей.
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