Известный футболист прочеканил блин на Масленицу

Английский футболист Джон Терри отметил праздник встречи весны. Спортсмен показал поклонникам, как готовит дома блины.

На записи, опубликованной в Instagram несколько часов назад, можно увидеть, как бывший капитан сборной Англии подбрасывает блин и тут же ловит его. В подписи к посту спортсмен поздравил поклонников с католическим праздником. Он добавил, что угощение предназначается супруге. "С Блинным днем! Не волнуйтесь, я его не съел, а оставил для Тони Терри", – сообщил Джон.

Англичане отмечают Блинный день за 47 дней до Пасхи. В этот праздник они ходят на богослужение в церковь и готовят угощения дома. В некоторых городах ежегодно устраиваются так называемые блинные гонки. Участники соревнований должны пробежать со сковородкой в руках и подбросить блин в воздух как минимум дважды.