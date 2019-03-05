Жена известного боксера поразила откровенным видео в бикини
На видео девушка в белом бикини снимается на фото красивого пейзажа. Супруга боксера нежится на пляже, демонстрируя стройное подтянутое тело на белоснежном песке.
Подписчики Алисы Шелестюк восхитились ее фигурой. "Идеально", "Потрясающе", "Мог бы смотреть это весь день", "Красивая девушка!", – прокомментировали ролик фолловеры жены боксера.
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