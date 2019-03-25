Хоккейный тренер Мариничев умер в 66 лет

Заслуженный тренер России Владимир Мариничев умер в возрасте 66 лет, передает RT. О дате и месте прощания со спортсменом пока не сообщается. С 2013 года он руководил детской хоккейной школой подмосковного "Атланта".

Владимир Мариничев дважды работал в "Амуре" и в сезоне-2000/01 привел команду к рекордному для нее результату при выступлении на чемпионате мира, добившись девятого места для своих воспитанников. В разное время он трудился и в других командах.