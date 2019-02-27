"Хуже Глушакова": футболист "Зенита" обманул беременную жену
Претензии к Ивану Новосельцеву выдвинула его супруга Катерина Кейру. Ей стало известно о неких манипуляциях, которые футболист "Зенита" проводил с их совместным имуществом.
"Господин Новосельцев позволил себе довольно нечестное поведение, которое стало достоянием его супруги. Если вопрос не будет урегулирован, это дело станет погромче распри Глушакова", – заявила Екатерина Гордон.
По словам правозащитницы, пока неясно, была ли это инициатива Новосельцева, либо футболист "Зенита" действовал по чьему-то совету. Если окажется, что футболист виновен в случившемся, его ждут судебные разбирательства.
"Пока разговора о разводе нет. К счастью, Катерина вовремя узнала информацию о совместно нажитом имуществе. Больше подробностей пока не могу рассказать, потому что вначале хочу услышать все от ее супруга", – цитирует Гордон Sport24.
Бывшая баскетболистка сборной России Катерина Кейру и футболист Иван Новосельцев поженились в октябре 2015 года. Катерина ждет ребенка. На днях она сообщила о беременности и пожаловалась на предательство.
"Я никогда не могла бы представить, что в моей жизни может произойти такое. Безграничное счастье внутри и боль в душе и сердце от подлого предательства близкого человека", – написала спортсменка в Instagram.
Новосельцев стал игроком "Зенита" летом 2016 года, а в 2018-м защитника отдали в аренду сначала тульскому "Арсеналу", затем махачкалинскому "Анжи". Сейчас футболиста "Зенита" арендует "Ростов".
Поющая ведущая работает по 20 часов в день
"Дни.ру" помогут ответить на этот вопрос
Дети певицы условно знают, кому что достанется
Ребенок шокировал телеведущую