Кокорина разнесло в СИЗО на маминых харчах
Адвокат спортсмена Светлана Метегина рассказала, что нападающий футбольного клуба "Зенит" вовсе не страдает, отказываясь от "общепринятой" в СИЗО еды. Ведь много продуктов ему присылают мать с отцом, да и сам Кокорин часто делает заказы в интернет-магазинах, пишет РИА ФАН.
Также правозащитница отметила, что футболист за время заключения в изоляторе пополнел. "Когда ребят только посадили в СИЗО, он выглядел немного по-другому", – цитирует адвоката Кокорина телеканал "360".
Вместе с тем, Метегина считает, что нет ничего особенного в доставке продуктов в СИЗО. Юрист подчеркнула, что это не оттого, что в изоляторе плохо кормят, но нет ничего лучше "вольной" еды.
Ранее, 14 января Александр Кокорин пожаловался, что в "Бутырке" нет бассейна. Футболист заявил, что ему необходимо плавать для того, чтобы не болело травмированное колено.
Как писали "Дни.ру", форвард "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев останутся в СИЗО до 8 февраля 2019 года. Футболисты 8 октября устроили две драки. Вначале они избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой, а позже в кафе набросились на сотрудников Минпромторга. В обоих случаях жертвы действий Кокорина и Мамаева попали в больницу.
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