Кокорина разнесло в СИЗО на маминых харчах

Находящийся в следственном изоляторе "Бутырка" за дебош в Москве футболист потолстел на еде из интернет‐магазинов и передачах родителей. Дело в том, что Александр Кокорин отказался есть пищу, которой питаются другие заключенные.

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