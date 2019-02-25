Озверевший борец накинулся на болельщиков
В финале поединка Сантуш встретился с Фелипе Пеньей. Во время схватки первый травмировал колено. Затем, взбешенный, стал кричать на секундантов Пеньи, сорвался с места и побежал к трибунам, после чего завязалась массовая драка, передает BJJ Eastern Europe. Отмечается, что Эрберт Сантуш и ранее неоднократно попадался на драках и потасовках на соревнованиях.
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