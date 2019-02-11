Агрессивный Роналду отправил в нокдаун одноклубника (видео)

Коллега известного футболиста Криштиану Роналду по итальянскому "Ювентусу" пал жертвой экспрессивности португальца. Раздраженный Криш хотел выбить мяч на трибуны, но попал в одноклубника.

Команда Роналду "Ювентус" встречалась с "Сассуоло" в матче чемпионата Италии. Португалец сыграл рукой, находясь на линии штрафной площадки соперника. В раздражении на собственную неловкость Роналду решил выбить мяч на трибуны, но попал прямо в голову Сами Хедире, отправив того в нокдаун.

Матч окончился со счетом 3:0 в пользу "Ювентуса". Забитыми мячами отметились и Роналду, и его "мишень" Сами Хедира. Футболист из Германии после матча опубликовал пост в Twitter. Он поблагодарил всех партнеров за отличную игру, а лично Роналду – за головную боль.