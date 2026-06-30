Шесть семей из Подмосковья вышли в финал конкурса "Это у нас семейное"

Шесть семейных команд из Московской области примут участие в финале конкурса "Это у нас семейное" президентской платформы "Россия – страна возможностей", сообщили в Министерстве информации и молодежной политики региона.

По данным пресс-службы областного ведомства, финал пройдет с 5 по 8 июля в Мастерской управления «Сенеж». В нем примут участие 330 семейных команд из 85 регионов — более 2 тыс. человек.

Победители получат 60 сертификатов по 5 млн рублей на улучшение жилищных условий. Итоги подведут в День семьи, любви и верности.

«От Подмосковья в финале выступят семьи Абраамян, Курдюмовых и Рыцарских; Богдановых и Павленко; Гученко; Купцовых и Белоножкиных; Милехиных и Тимченко; Багирян и Зубенко. Всего от региона во втором сезоне конкурса участвовали 11 225 семей», – говорится в сообщении Минмолодежи Подмосковья.

Гендиректор платформы «Россия — страна возможностей» Андрей Бетин отметил, что конкурс объединяет семьи с разными историями, профессиональные династии и многодетные семьи.

Церемония открытия пройдет 5 июля и будет посвящена Году единства народов России. В программе — парад в национальных костюмах и фестиваль «Гастрономическая Россия». 6-7 июля команды выполнят оценочные задания. 8 июля на ВДНХ пройдет награждение победителей. Все 330 семей-финалистов отправятся в семейные путешествия. Конкурс входит в нацпроект «Семья».