"У этого парня проблема": будущий соперник жестко высказался о бойце Нурмагомедове

Американский боец Тони Фергюсон уверен, что победит действующего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Спортсмен сделал резонансное заявление.
"Я не выхожу из головы у этого парня. Он смотрит на меня, собирается напряженно тренироваться. Он будет так нервничать, что допустит ошибку, а я собираюсь этим воспользоваться. Я намерен подловить его во время схватки. Да, будет яичница, детка. У этого парня проблема, и имя ей – Тони Фергюсон. Я иду за ним. Сезон охоты открыт", – цитирует бойца RT.
Напомним, поединок Нурмагомедова и Фергюсона должен состояться 18 апреля 2020 года.
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