Хабиб Нурмагомедов заговорил о завершении карьеры

Через несколько поединков российский боец Хабиб Нурмагомедов завершит карьеру в UFC. Об этом спортсмен заявил во время пресс-конференции в Москве.
По данным телеграм-канала Life Shot, после него честь страны будет отстаивать другой действующий чемпион. Стоит отметить, что наиболее возможным соперником Хабиба Нурмагомедова в следующем бою станет американец Тони Фергюсон.
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