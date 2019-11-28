Знаменитого хоккеиста втянули в скандал с похищением детей

Бывшая супруга хоккеиста Никиты Зайцева утверждает, что его родственники похитили их детей. По словам женщины, она обратилась в полицию.



Никита Зайцев известен как защитник клуба НХЛ "Оттава Сенаторз" и сборной России. Впрочем, его знают и как заботливого отца. Как только стало известно о случившемся, мужчина тотчас вылетел из Канады в Россию, пропустив один из матчей НХЛ.

Его бывшая супруга Маргарита заявила, что на няню малышей напали и порезали ухо, а детей погрузили в машину и увезли в неизвестном направлении. Она уже обратилась за помощью к адвокатам, сообщает Life. Экс-жена спортсмена считает, что удерживать малышей могут его родственники.

Полиция разбирается в деталях произошедшего. Вполне вероятно, что это недоразумение. Отец Зайцева прокомментировал ситуацию и отметил, что детей забирал его сын. Правда, неясно, как тот оказался в России.

"Предоставлены видеоматериалы, что детей забирал мой сын, отец этих детей. Пока не принято решение суда, с кем будут дети. Маргарита не давала видеться отцу со своими детьми. Он приехал, увидел, что их увозят какие-то посторонние женщины, соответственно, забрал их. В полицию предоставлены материалы, как она издевается над одной из моих внучек, как она принимает наркотики, как она совокупляется с голым мужчиной в тот момент, когда рядом находятся дети", – цитирует Life Зайцева-старшего.

