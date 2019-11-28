Знаменитого хоккеиста втянули в скандал с похищением детей

Никита Зайцев известен как защитник клуба НХЛ "Оттава Сенаторз" и сборной России. Впрочем, его знают и как заботливого отца. Как только стало известно о случившемся, мужчина тотчас вылетел из Канады в Россию, пропустив один из матчей НХЛ.
Его бывшая супруга Маргарита заявила, что на няню малышей напали и порезали ухо, а детей погрузили в машину и увезли в неизвестном направлении. Она уже обратилась за помощью к адвокатам, сообщает Life. Экс-жена спортсмена считает, что удерживать малышей могут его родственники.
Полиция разбирается в деталях произошедшего. Вполне вероятно, что это недоразумение. Отец Зайцева прокомментировал ситуацию и отметил, что детей забирал его сын. Правда, неясно, как тот оказался в России.
"Предоставлены видеоматериалы, что детей забирал мой сын, отец
этих детей. Пока не принято решение суда, с кем будут дети. Маргарита не
давала видеться отцу со своими детьми. Он приехал, увидел, что их
увозят какие-то посторонние женщины, соответственно, забрал их. В
полицию предоставлены материалы, как она издевается над одной из моих
внучек, как она принимает наркотики, как она совокупляется с голым
мужчиной в тот момент, когда рядом находятся дети", – цитирует Life Зайцева-старшего.
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