Представляются следователями: россиян предупредили о новом виде мошенничества

Следственный комитет предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества. Злоумышленники выдают себя за сотрудников ведомства, передает РИА Новости.
Мошенники сообщают жертвам, что те являются потерпевшими по уголовному делу о продаже фальсифицированных биодобавок, и обещают в скором времени вернуть похищенные деньги. Для ускорения расследования они просят доплатить определенную сумму. Как правило, на уловку аферистов попадаются пожилые люди, сообщает НСН.
В Следственном комитете напомнили, что для возмещения ущерба не нужно перечислять денежные средства. Пенсионеров призвали быть бдительными и рассказывать о подозрительных звонках правоохранителям, пишет "Комсомольская правда".
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